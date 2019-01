Cagliari, spettacolare soccorso a S.Avendrace: paziente in barella calato col cestello dellâ€™autoscala

Spettacolare soccorso dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari. Un paziente è stato portato giù con una barelle assicurata al cestello dell’autoscala in vico Sant’Avendrace.

L’intervento in serata. Ricevuta la chiamata dal 118, la Sala Operativa dei Vigili, ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento e in supporto un AS (Autoscala) dalla Centrale di viale Marconi, giunti sul posto, in collaborazione con le unità dell’ambulanza del servizio sanitario 118 presente sul posto, hanno provveduto a portare al piano stradale la persona soccorsa mediante l’utilizzo della speciale barella vincolata al cestello dell’autoscala, per poi mettere il paziente sull’autoambulanza in totale sicurezza.

en.ne.

Ultima modifica: 2 gennaio 2019