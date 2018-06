Incidente in via Cadello a Cagliari. Un 63enne alla guida di una Smart √® andato a finire contro una Toyota che stava arrivando in direzione opposta. L’impatto √® stato abbastanza forte, la Smart √® finita contro un muro. Nessun ferito, per fortuna¬† ma solo tanta paura per il signore alla guida della Smart e per gli occupanti della Toyota, tra i quali anche una bambina. Rilievi a cura della polizia Municipale.

Ultima modifica: 7 giugno 2018