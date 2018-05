La sicurezza a Cagliari? Per Grazia Loi, 76 anni, e suo marito, Giuseppe Usai, di tre più grande, “non c’è per niente”. La coppia di pensionati, quindici giorni fa, ha subito un furto proprio sotto casa, in via Pais. In quella che dovrebbe essere una delle strade più tranquille di San Benedetto. Non solo: ieri notte anche un loro cugino ha avuto un’amara sorpresa, in via Todde: “Gli hanno sfasciato il vetro dell’automobile e sono scappati con l’autoradio. Proprio oggi compie gli anni, l’ho chiamato per fargli gli auguri e mi ha raccontato del furto”, spiega la signora. Che racconta, anche, della “visita” fatta dai ladri alla sua Fiat 600.

“Era parcheggiata sotto casa, in via Pais. Mi sono affacciata alla finestra e ho notato che la portiera del lato passeggero era aperta. Hanno rubato solo un paio di occhiali, lasciandoci il libretto di circolazione. Per fortuna non teniamo mai niente dentro. Non ci sentiamo sicuri, ci sono in giro poche Forze dell’ordine”, prosegue la pensionata, “tempo fa era tutto più tranquillo, adesso invece sta tutto degenerando”.

Ultima modifica: 30 maggio 2018