Cagliari, si viaggia in prima sull’Asse Mediano: code chilometriche per il restringimento della strada

Traffico paralizzato sull’Asse Mediano per i lavori che hanno portato al restringimento della carreggiata, proprio per evitare gli incidenti avvenuti nelle scorse settimane. Chi lo sta attraversando in questi minuti ( 18:30, ndr) avr√† fatto i conti con code chilometriche. E i lavori andranno avanti, cos√¨ come annunciato ieri dal comune, per almeno due settimane. Si viaggia a rallentatore, in particolare poco dopo lo svincolo di viale Marconi.

I lavori sono dovuti allo sostituzione di un attenuatore d’urto a seguito di un incidente sullo vincolo di via dei Carroz, in direzione 131.

Ultima modifica: 18 settembre 2018