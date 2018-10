Le previsioni immediate del metereologo Antonio Mura: “Questa è l’immagine da SAT24 – il sospetto e che sia in via di formazione un CICLONE MEDITERRANEO – un’altra banda di precipitazioni si sta avvicinando alla Sardegna meridionale da sud-est – probabilmente si alterneranno momenti con precipitazioni intense ad altri di stasi – seguono aggiornamenti”, la comunicazione che viaggia nelle chat delle allerte meteo.

Ultima modifica: 18 ottobre 2018