Un tubo dell’acqua in via Tuvumannu rotto, a detta dei residenti, dal passaggio di alcuni mezzi pesanti. Da ben tre giorni si trovano per questo motivo senz’acqua “Sia il comune che Abbanoa se ne stanno lavando le mani: uno dice di rivolgersi all’altro, e noi siamo disperati” racconta Debora C – non sappiamo più a chi rivolgerci”.

Ultima modifica: 11 dicembre 2018