Incidente stradale a Cagliari in via Po, sul nuovo raccordo con la Ss 195.

I Vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti intorno all’ 1:30 di questa notte per mettere in sicurezza un’auto che si è ribaltata. Il conducente non era sul posto: le ricerche sono durate sino a al ritrovamento stamattina del ragazzo sotto shock nella zona di Decimomannu.

Il giovane è stato ricoverato in ospedale per accertamenti.

Ultima modifica: 4 dicembre 2018