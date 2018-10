Cagliari, si apre una maxi voragine nella notte in via Pola: strada chiusa al traffico. Dopo la mega buca di via dei Conversi, ecco un altro crollo dell’asfalto in città: in via Pola è intervenuta a tarda sera la Polizia Municipale, la voragine è enorme nei pressi di viale Trento.

Ultima modifica: 29 ottobre 2018