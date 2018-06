In via Goldoni a Cagliari cede l’asfalto appena posato e si crea una mini voragine, l’auto parcheggiata proprio in prossimitĂ della buca viene miracolosamente “salvata” grazi all’intervento del carro attrezzi. La segnalazione con foto a corredo arriva dal nostro lettore Piero.

Ultima modifica: 5 giugno 2018