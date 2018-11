Cagliari, il centro sfida lo shopping on line: venerdì sconti in via Garibaldi per il Black Friday

Via Garibaldi a Cagliari, raccoglie la sfida della globalizzazione. Venerdì arriva il “Black Friday, il venerdì degli sconti sugli acquisti (che, d’ora in poi, in via Garibaldi, avrà cadenza annuale). E così il centro storico sfida lo shopping on line. Per l’occasione è stata predisposta una vetrofania che contraddistinguerà tutti gli esercizi commerciali della nascente “Associazione di Strada” che hanno deciso di fare tra loro sistema e aderire all’iniziativa. Il fondatore dell’associazione è Paolo Angius, esponente di Confesercenti e storico commerciante di via Garibaldi che, ha raccolto un crescente numero di adesioni tra gli operatori commerciali.

“Il cuore dell’iniziativa sarà dare ai clienti tutto ciò che internet non può dare come l’esperienza, la professionalità, un consiglio, la cortesia ed ancora, assistenza, garanzia, riparazioni, consegne a domicilio e tanto altro ancora”, spiega Angius, “per migliorarci, organizzeremo corsi di lingue, di marketing e comunicazione. Non verrà dimenticata l’animazione di strada ed eventi che diventeranno un appuntamento fisso negli anni a venire. La via Garibaldi”, conclude, “ogni giorno si trasforma e l’apporto di tanti giovani intraprendenti imprenditori è di stimolo a voler far sempre meglio, per presentarci pronti a questa ennesima nuova epocale rivoluzione commerciale”.

Ultima modifica: 20 novembre 2018