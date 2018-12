Prosegue per il sesto giorno consecutivo il presidio permanente dei lavoratori dell’AIAS sotto il palazzo del Consiglio regionale di via Roma a Cagliari. In attesa dell’incontro di domani, 18 dicembre in Prefettura dove saranno presenti l’Aias, l’Ats, i sindacati, i parenti dei familiari e l’assessore regionale della Sanità, i lavoratori dell’Associazione, in assemblea continua giorno e notte, nonostante le innegabili difficoltà e i sacrifici, sono decisi a non abbandonare la piazza sino a quando la situazione non si sbloccherà con il pagamento, da parte della Regione dei decreti resi esecutivi dal Tribunale.

Chiedono che il presidente della Regione Pigliaru paghi subito gli 8 milioni di euro, che consentono all’Aias di pagare gli stipendi arretrati del 2018, mettendo al sicuro la convenzione. Domani mattina è prevista una nuova grande manifestazione, sempre di fronte al palazzo del Consiglio Regionale, dove i lavoratori, familiari dei pazienti e collaboratori aspetteranno l’esito dell’incontro al tavolo convocato in Prefettura.

Ultima modifica: 17 dicembre 2018