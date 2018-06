Cagliari, serre fotovoltaiche col trucco: la Finanza fa scattare il maxi sequestro da 22 milioni

Maxi sequestro di 22 milioni a Cagliari nei confronti di un’azienda che operava nel settore dell’energia alternativa: ecco i risultati della brillante “Operazione Helios” di oggi della Finanza. L’accusa è di frode al bilancio nazionale sugli incentivi che ha portato al sequestro a tutela del credito erariale.

Il nucleo di polizia economico finanziaria delle Fiamme Gialle di Cagliari è entrato in azione sequestrando beni e immobili a un’azienda cagliaritana che avrebbe usufruito indebitamente di incentivi pubblici erogati per l’esercizio di impianti fotovoltaici. Il provvedimento ha riguardato 90 terreni e un credito Iva di oltre un milione e mezzo di euro. Le indagini compiute insieme alla Forestale hanno condotto alla scoperta di un articolato meccanismo di frode, connesso alla realizzazione di un impianto di serre fotovoltaiche dichiarato indebitamente come “strumentale” ad un’attività agricola.

Sono spuntati così 22 milioni di euro di contributi pubblici non dovuti. Il management e il rappresentante legale sono stati denunciati alla Procura.

Ultima modifica: 21 giugno 2018