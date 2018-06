Cagliari, una serra di marjiuana nascosta in una casa a Bonaria: 38enne in trappola

Una vera e propria serra per la coltivazione di marjiuana nascosta nel quartiere di Bonaria a Cagliari: in trappola un 38 enne cagliaritano, scoperto e arrestato dai carabinieri. Le piante coltivate nella casa di Simone Lecca erano una decina di altezza superiore al metro, e sono state sequestrate insieme a fertilizzanti, lampade alogene, ventilatori.

L’uomo è accusato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, è stato trovato in possesso anche di 400 grammi di marjiuana già essiccata, 30 grammi di hashish suddivisi in tre ovuli, oltre al kit classico di uno spacciatore. Attualmente è agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo fissato per il 21 giugno.

Ultima modifica: 17 giugno 2018