di Paolo Rapeanu

Somiglia a una saga il “caso” del nuovo viale Marconi, almeno visto con gli occhi delle decine di migliaia di automobilisti che ogni giorno arrivano o lasciano Cagliari. “Il nuovo codice degli appalti ha complicato le tempistiche delle opere pubbliche, oltre alla gara per la progettazione bisogna fare anche quella per i lavori”, così il sindaco Massimo Zedda, che interviene in veste di numero uno della Città Metropolitana. La posa della prima pietra non ha nessuna data in calendario, e proprio un anno fa – era il 21 settembre 2017 – la vicesindaca Luisanna Marras dichiarava, intervistata da Cagliari Online, che ci sarebbero stati “tempi rapidi per il nome dell’impresa per partire con i lavori”. Dodici mesi esatti dopo, la situazione è totalmente cambiata: finita l’estate il viale Marconi è ritornato ad essere quella lingua d’asfalto “frequentata” da migliaia di automobili a tutte le ore, tra code, rallentamenti, colpi di clacson e, purtroppo, incidenti. La corsia per i pullman, i negozi ai lati? Arriveranno, ma chissà quando.