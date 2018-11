Cagliari, scritta sul muro della facoltà contro il ministro degli Interni: “Salvini vattene”

“Salvini vattene”. Una scritta contro il ministro degli Interni Matteo Salvini, atteso il 23 novembre in città, è comparsa sul muro della biblioteca della facoltà di Scienze economiche in viale Sant’Ignazio. Il leader della Lega è atteso in città per il congresso Psd’Az alla Fiera e in quell’occasione annuncerà probabilmente il candidato del centrodestra alle regionali sarde (in pole il senatore sardista Christian Solinas, ma non sono escluse altrenative a sorpresa in extremis come Ines Pisano o Angelo Binaghi). Le visite di Salvini in città sono state spesso oggetto di pesanti contestazioni. La foto è di Fabio Argiolas.

Ultima modifica: 13 novembre 2018