Cagliari, scontro tra un’autocisterna e una 500 in viale Colombo: ferita una ragazza

Incidente stradale questo pomeriggio tra un’autocisterna e una vettura nel Viale Colombo all’incrocio con via Caboto. Il conducente della cisterna per svoltare alla sua destra in direzione su Siccu si allargava a sinistra per poter effettuare la manovra. In quel momento una fiat 500 si è inserita nello spazio creatosi entrando così in collisione. La conducente, una 32enne cagliaritana, è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 12 settembre 2018