Cagliari, sconti nella bolletta dell’acqua: c’è ancora tempo per richiedere il Bonus Idrico

Scadono il 20 gennaio 2019 i termini per la presentazione delle richieste di ammissione alle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per le utenze idriche “Bonus idrico 2017”. Chi ha i requisiti previsti dal bando pubblicato dal comune dovrà compilare un apposito modulo reperibile negli Uffici territoriali (ex circoscrizioni) del Servizio Politiche sociali (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11) e nella sede dell’Assessorato di via Nazario Sauro 19 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13).

Ultima modifica: 13 dicembre 2018