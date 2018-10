Cagliari, scippa una donna in un bar in via Dante: in manette un cubano

Si è avvicinato ad una donna con fare gentile mentre si trovava in un bar in via Dante. Poi, senza che lei se ne accorgesse le ha sfilato il portafogli dalla borsa e si è dato alla fuga. Sul posto è subito intervenuto un equipaggio della volante allertato dalla vittima del furto. Il ladro è stato trovato poco dopo nei pressi del tribunale con il denaro contenuto nel portafogli, del quale invece si era subito disfatto. In manette è finito Mesa Casonas, quarantenne cubano. Domani il processo per direttissima.

Ultima modifica: 12 ottobre 2018