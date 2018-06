Cagliari, schianto auto-metro in via Puccini: “Ci abbiamo fatto l’abitudine”

di Paolo Rapeanu

Un botto molto forte, ormai diventato “abitudine” per le orecchie di chi vive e lavora a pochi metri dalla porzione di rotaie sopra le quali passa la metropolitana, in via Puccini. Un uomo alla guida di una Toyota Yaris ha centrato una delle due estremità del convoglio, che viaggiava in direzione di piazza Repubblica. Automobile danneggiata ma nessun ferito, fortunatamente. Sul posto è intervenuta anche la polizia Municipale.

Tra i primi a prestare soccorso all’automobilista Felice Dessì, 60 anni, titolare di un bar a pochissimi metri dalle rotaie: “Gli ho dato dell’acqua, mi ha detto che si è distratto. Qui, purtroppo, non è la prima volta che capita un incidente di questo tipo, spero sia l’ultima”. Chissà: anche perché “qui penso che dovrebbero mettere le sbarre”.

Ultima modifica: 15 giugno 2018