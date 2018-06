Cagliari, scatta l’allerta arancione temporali, domenica di emergenza a Pirri: “Non uscite di casa”

Allerta arancione a Cagliari per domani, avviso urgente alla popolazione di Pirri: c’è il rischio di fortissimi temporali, dunque servirà la massima attenzione nella zona tra piazza Italia, via Italia, via Balilla, via Dolianova, quella più soggetta al rischio di alluvioni. Gli abitanti sono stati avvisati con questi cartelli dalla Protezione Civile: dalle 15 di domenica sino alle 23,59 dello stesso giorno (domani) viene chiesto alla popolazione di evitare di uscire da casa e allontanarsi subito dalle strade qualora venissero alllagate. Una situazione insomma di massima allerta che riguarda anche via Donori, via Sinnai, via Settimo, via Mara.

Nella foto, che i residenti hanno spedito poco fa a Cagliari Online, tutte le disposizioni da seguire: sono previsti temporali anche ad alta intensità e raffiche di vento. Nelle vie indicate sarà vietato parcheggiare le auto e scendere durante la pioggia nei seminterrati e negli scantinati delle proprie abitazioni.

Ultima modifica: 23 giugno 2018