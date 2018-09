Cagliari, scacco al “custode” della droga: sequestrati 5 chili tra hascisc e cocaina

di Paolo Rapeanu

Oltre cinque chili di droga – 3 di hascisc e 2,3 di cocaina – sequestrati dalla polizia, in un blitz della squadra mobile, antidroga e falchi della polizia in un appartamento di via Ardenne, a San Michele. Un 47enne incensurato e disoccupato, Lucio Barrago, è finito in manette con l’accusa di detenzione di droga. L’hascisc era suddiviso in trenta panetti. Gli agenti hanno trovato la droga dietro un muro che è stato abbattuto, dentro la camera da letto. Altre buste di cellophane con dentro droga sono state trovate sotto il lavandino della cucina.

“Si è trattato di un blitz in un rione che continua a essere costantemente monitorato”, spiega il dirigente della squadra mobile di Cagliari, Marco Basile, “l’uomo arrestato aveva un quantitativo di droga elevato e ancora da lavorare, presumibilmente custodiva lo stupefacente per poi cederlo ad altre persone”.

Ultima modifica: 13 settembre 2018