Cagliari, trovato in possesso di un motociclo rubato e di una scacciacani: denunciato

È stato trovato a bordo di un motociclo rubato: la polizia ha denunciato in stato di libertà B. M. del ’90, rintracciato dai Falchi in via Nizza a bordo di un motociclo, che dagli accertamenti risultava rubato.

I falchi hanno immediatamente bloccato la persona sospetta, dopo un tentativo di fuga da parte di questi. Nel corso della perquisizione è stata trovata. occultata nella cintura dei pantaloni, una pistola scacciacani, tipo S&W calibro 38, in metallo, del tutto simile al modello originale. E 5 guanti in lattice di colore azzurro. presumibilmente utilizzabili dall’indagato per compiere altre azioni a carattere predatorio.

Ultima modifica: 16 settembre 2018