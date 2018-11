Cagliari, sbarrati i viali Regina Elena e Margherita: auto in coda e colpi di clacson sin dall’alba

Non tutti lo sapevano, e si è visto sin dall’alba. Molti gli automobilistiche sono arrivati Sino alla rotonda dei giardini pubblici e che speravano di poter proseguire nel viale Regina Elena, ma nei fatti insieme al viale Regina Margherita le due strade sono sbarrate oggi e domani dalle 7:00 alle 20:00 per i lavori legati alla posa del nuovo asfalto nella centralissima piazza Costituzione, da parte degli operai comunali. “Piazza Costituzione è sbarrata”, questa la frase ripetuta di continuo dall’addetto al “blocco”. Strade libere solo per i bus e per chi deve raggiungere il multipiano. Per tutti gli altri, marcia indietro.

Ultima modifica: 14 novembre 2018