Incidente stradale questa sera a Cagliari. Una Mini Cooper condotta da un 27enne cagliaritano, neopatentato, in viale San Vincenzo diretto verso piazza D’armi, per cause in corso di accertamento, nel tratto di strada curvilineo, ha perso il controllo dell’auto andando a urtare tre auto in sosta ribaltandosi. Il conducente è rimasto illeso. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge

Ultima modifica: 4 settembre 2018