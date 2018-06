“Per il Sardegna Pride bandiera arcobaleno in tutti i monumenti di Cagliari”

“Per il Sardegna Pride bandiera arcobaleno in tutti i palazzi comunali e in tutti i più importanti monumenti cittadini”. È l’interrogazione presentata da Rosanna Mura, Pd. La consigliera ricorda che da alcuni giorni è presente all’esterno del palazzo Civico la bandiera arcobaleno simbolo della lotta all’omofobia, bifobia e transfobia, celebrata il 17 maggio in tutto il mondo. Nell’interrogazione evidenzia che il parlamento europeo ha disposto l’esposizione nelle 28 sedi di collegamento del Parlamento in Europa. E nell’interrogazione della Mura Pd (sottoscritta da Matteo Lecis Coco Ortu e Rita Polo, entrambi Pd) si chiede di esporre la bandiera in tutti gli uffici comunali e più importanti monumenti cittadini in occasione del Sardegna Pride che si terrà a Cagliari il 7 luglio. L’interrogazione sarà discussa nella prossima seduta del consiglio comunale e arriva dopo quella di Alessio Mereu, Fdi che aveva chiesto la rimozione della bandiera arcobaleno dal palazzo civico, in quando “simbolo di parte”.

Ultima modifica: 7 giugno 2018