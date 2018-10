Cagliari, Santissima Trinità: nonnina 70enne arriva in ambulanza e resta in coda 7 ore

Arriva in ambulanza, ma le assegnano il codice bianco. Cosimina Pomes, 69anni è rimasta in coda dalle 14 alle 21 al Pronto Soccorso del Santissima Trinità. “Mia nonna è stata male. Oggi la situazione è precipitata”, racconta la nipote, “il medico di famiglia le ha fatto l’impegnativa d’urgenza e un’ambulanza del 118 l’ha portata al Pronto Soccorso del Santissima Trinità”. Alla donna le è stato assegnato un codice bianco. E poi l’attesa di 7 ore. “Ora è tornata a casa. Le hanno detto “ci passa tutta la notte”. Questo è il trattamento per l’ammalato”, commenta la nipote

Ultima modifica: 23 ottobre 2018