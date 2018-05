Cagliari, nuovo look per Sant’Elia: davanti al parco ecco il porticciolo

Un nuovo look per Sant’Elia. Un porticciolo della Piccola pesca a Sant’Elia (con 66 posti barca che potranno diventare, con dei pontili mobili, anche di più) nascerà proprio davanti al Parco degli Anelli, lo spazio verde firmato dal paesaggista Nunes che darà un tocco di verde al rione. Il porticciolo sarà realizzato con 6 milioni di euro e verrà ultimato in un anno circa. La gara già esperita. In attesa di approvazione della variante in Consiglio Comunale e a seguire servirà il parere di coerenza della Regione sulla variante per poter avviare i lavori. Stamattina si è svolto un sopralluogo congiunto delle commissioni Lavori pubblici e Urbanistica.

“Con il primo lotto realizzeremo la parte del porticciolo”, scrive nella propria pagina facebook Benedetta Iannelli, consigliera comunale Pd, “(che si sviluppa dall’attuale molo all’altezza del muro in cemento attualmente creato per non accedere dal lungo mare alla zona del cantiere del Parco degli anelli) e inoltre l’area dei parcheggi antistanti (circa 40) e la pavimentazione”. Si potrà accedere all’area da due strade che passeranno nel Parco degli Anelli in cui sono in corso i lavori del primo lotto.

Ultima modifica: 9 maggio 2018