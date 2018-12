Cagliari, Sant’Elia rione dei divertimenti: circo allâ€™Arena Grandi Eventi e luna park al Lazzaretto

Il circo? Addio a via San Paolo: pagliacci e trapezisti potranno esibirsi nei tendoni all’Arena Sant’Elia. Mentre il luna park potrà trovare spazio nel piazzale del Lazzaretto. E nelle altre piazze cittadine solo giostre e spettacoli itineranti. Sono le novità stabilite dalla giunta per il 2018 e il 2019 sulle concessioni degli spazi pubblici per gli spettacoli viaggianti.

L’unico spazio individuato per i circhi è l’area dell’Arena Grandi Eventi di Sant’Elia, abbandonata dopo il trasferimento dei concerti alla Fiera. Mentre il luna park potrà trovare spazio al Lazzaretto.

Ci sono poi le piazze cittadine a disposizione dei giostrai: piazza del Carmine, piazza Giovanni XXIII, piazza Galilei, piazza San Michele, piazza del giardino Fonsarda e anche il piazzale del Lazzaretto (nella parte di pertinenza comunale) l’Arena grandi eventi di Sant’ Elia.

en.ne.

Ultima modifica: 13 dicembre 2018