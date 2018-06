Cagliari, a Sant’Avendrace nuova piazza con tombe romane

di Ennio Neri

Con la riqualificazione del rione e le piste ciclabili arriva anche una nuova piazza. Sorgerà nell’area del vecchio cantiere Cocco. Uno spiazzo che avrebbe dovuto ospitare due palazzi (costruttrice la dita Cocco) ma la cui edificazione fu stoppata dall’allora giunta guidata da Soru per la presenza di tombe romane (tra le quali quella preziosa detta “delle spighe e dei pesci”). L’esecutivo ottenne l’area di Sant’Avendrace in cambio di un palazzo di proprietà della Regione in via Dante per la realizzazione di una piazza. Il progetto è rimaasto nel cassetto per anni. Ma ieri l’assessora ai Lavori pubblici del Comune di Cagliari Luisa Anna Marras, rispondendo ad un’interrogazione di Matteo Massa, Progressisti sardi, ha annunciato che la Regione sta sbloccando il finanziamento e che i lavori partiranno assieme al cantiere per la riqualificazione del rione,

“Speriamo”, ha concluso, “di poter avere anche il finanziamento per villa Laura”.

Ultima modifica: 14 giugno 2018