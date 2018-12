Un tradimento. Spunta la pista sentimentale dietro l’accoltellamento di ieri in via San Giuseppe nel rione di Castello. In base alle verifiche della mobile è emerso ci sarebbe un tradimento, scartata la pista della rapina. A scatenare la violenza un flirt tra la compagna dell’aggressore e l’uomo che è stato accoltellato e percosso con calci e pugni. Tra i due qualche giorno fa ci sarebbe stato un flirt che ha acceso la gelosia del compagno della donna.

en.ne.

Ultima modifica: 19 dicembre 2018