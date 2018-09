Cagliari-Sampdoria, Pavoletti c’è: fuori Sau e dentro Farias. Linea diretta per i tifosi su Radio Sintony. Non mancano sorprese nella formazione ufficiale appena data da Maran. E dopo la partita linea diretta con i tifosi rossoblù su Radio Sintony: chiamate allo 070666300 per i vostri commenti a caldo a “Ci sentiamo dopo il Cagliari”, la trasmissione condotta da Jacopo Norfo e dedicata proprio ai supporters del Cagliari.

Intanto ecco la formzione che scenderà in campo alle 21 contro la Sampdoria degli ex Giampaolo, Murru ed Ekdal. Il Cagliari giocherà con questo schieramento: Cragno, Srna, Klavan, Pisacane, Padoin, Castro, Cigarini, Barella, Joao Pedro, Pavoletti, Farias.

Ultima modifica: 26 settembre 2018