Mercoledì Cagliari-Samp, Pavoletti verso il recupero

Il bomber rossoblù Pavoletti verso il recupero. Sarà convocato per la sfida di dopodomani alla sardegna Arena contro i blucerchiati degli ex Giampaolo, Murru e Ekdal. Il centravanti, assente domanica nella sfida persa al Tardini contro il Parma, si è allenato parzialmente con il gruppo. A seguito della lombalgia acuta che lo ha costretto a saltare il match di sabato scorso, nella mattinata di oggi l’attaccante si è sottoposto ad accertamenti presso il Reparto di Radiologia dell’Ospedale Marino di Cagliari, condotti dal Direttore Luigi Pilleri. Gli esami strumentali non hanno evidenziato alcuna lesione.

Ultima modifica: 24 settembre 2018