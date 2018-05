Cagliari, Samantha Iorio & Kenneth Bailey Trio al BFlat

Kenneth Bailey è un cantautore e sassofonista anglo-giamaicano che.“Riesce a motivare e ad animare l’ascoltatore con la musica”.

Il suo percorso musicale inizia da bambino nella chiesa pentecostale di Nottingham (UK), dove i suoi genitori, originari dalla Giamaica, svolgono un ruolo attivo nella comunità religiosa. Da loro apprende la prima influenza musicale afro-giamaicane e Gospel.

Il linguaggio di Bailey mescola con originalità e sapienza il Jazz, Soul, RnB al Reggae, senza trascurare l’influenza del pop europeo, da lui coniato “BO-POP”.

Dal 2007 entra a far parte del trio “Gamma3” con cui ha prodotto.

Take flight (2008).

Nel 2008 comincia la collaborazione con Gospel Times di Joyce Yuille, uno dei maggiori gruppi gospel in Italia.

Nel 2009 partecipa a numerosi festival jazz ‘n blues, collaborando tra gli altri con il Livorno Gospel Choir e il Cheryl Porter Group.

Nel 2010 realizza la sua prima opera solista, “Acts of illusion”, un viaggio musicale raffinato, istintivo e sensuale attraverso le radici della black music.

Nel 2011 partecipa al programma “Amici” come singer per Alessandra Amoroso.

Nel 2012, a due anni dall’uscita del suo primo lavoro, Kenn entra a far parte dell’etichetta discografica “MyA Music per cui realizza “Laugh out loud” tra Abbey Road e MyA Music Studios.

Nel 2013 incide il Single “LOL” per alcune Radio Nazionali in Italia, seguito da un Radio/TV tour – (Intervista con Red Ronnie al “Roxy bar”, apri concerto di Max Pezzali e Luca Carboni per Radio 105 summer tour, intervista esclusiva a Radio 105)…

Nel 2014 lancia un progetto per una nuova idea di ascolto musicale: “ Flamingo.Indigo” su cui ritornerà nel prossimo futuro… Partecipa a vari eventi pubblici e privati.

Il 2015 lo vede impegnato in nuovi progetti artistici: si è esibito al ‘Bluenote’ di Milano come cantante Gospel-Soul, ha partecipato a diversi festival in Europa (come negli anni scorsi) e ha partecipato in occasione del WMA all’Arena di Verona per Eros Ramazzotti.

(Wind music awards 2015).

2015, ha scritto un brano intitolato ‘Tenebre’; il brano è in Italiano e inglese ed è arrivato fra gli ultimi12 finalisti al Festival Show, con riscontri positivi a livello nazionale.

Continando 2016/7…vede lui spostare attenzione a un nuovo progetto ‘ Spaghettification’. È nato in collaborazione con altri musicisti come gruppo concettuale, capace di affrontare i vari cambiamenti nella sfera musicale in maniera creativa!

Nel 2017 realizzazione “soundtrack” per Sonus Faber Audio. In qualità di compositore, arrangiatore e direttore di registrazione.

Nel frattempo continua a lavorare con altre etichette e a comporre nuovi brani e nuove liriche. Ad oggi sta lavorando sui nuovi progetti. Noi ci aspettiamo con entusiasmo!

Samantha Iorio:

Dopo aver calcato palchi italiani e stranieri per eccellenza come vocalist al fianco di Mario Biondi, Incognito, Burt Bacharach, Al Jarreau, Jeff Cascaro, Alain Clark, Pino Daniele e i più grandi Jazzisti Italiani e dopo l’uscita radiofonica del suo singolo “Free”, Samantha Iorio (cantante, vocalist, talent scout e produttrice musicale) torna con il suo progetto

“A Lady In Soul”, un percorso tra le voci internazionali che hanno segnato il suo cammino professionale negli anni: Diana Ross, Incognito, Anita Baker, Stevie Wonder sono solo alcuni degli artisti che Samantha ripropone durante il suo concerto, accompagnata da Jazzisti italiani di rilevanza internazionale.

RITA BACCHILEGA

Rita Bacchilega, vanta una vita nella musica, dai 16 anni ad oggi, nei migliori Club Italiani. Grande talento, grande esperienza. Vastissima conoscenze musicale e meravigliosa verve e spigliatezza con il suo pubblico avendo accompagnato e sostenuto durante i loro show i più noti cabarettisti italiani. Ha collaborato con il Maestro Mussida ad un progetto didattico prodotto da Fabbri Editore.

INFO: WWW.BFLAT.IT

Ultima modifica: 7 maggio 2018