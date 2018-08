Cagliari, sabato visita alla cittÃ  sotterranea di Tuvixeddu

Un sabato alla riscoperta della città dei morti di Tuvixeddu tra cave e gallerie sotterranee. È quanto prevede il trekking urbano che il 1 settembre, con raduno alle 15,30 in piazza d’Armi, condurrà gli amanti della storia e del sano camminare sopra e sotto la città, ammirando i suoi panoramici colli ma anche i monumenti sotterranei.

L’iniziativa, per la quale sono raccomandate scarpe da trekking e una torcia elettrica, sarà a numero chiuso.

Info: http://www.sardegnasotterranea.org oppure al 3398001616 .

L’evento è ideato da più gruppi e associazioni e, in 3 ore di percorso affascinante mira, passo dopo passo, a illustrare suggestivi angoli di città troppo spesso abbandonati e sconosciuti ai più, ma non per questo meno importanti di alcuni siti turistici. Tra la città di sopra e la sua faccia sotterranea infatti, gli esperti e le guide turistiche, decanteranno la bellezza celata di luoghi plurimillenari modellati nella roccia dalle mani dei nostri antenati fenicio-punici, romani, ma non solo.

