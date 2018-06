Cagliari, sabato sera alla riscoperta del Colle Sant’Ignazio al tramonto

Una passeggiata avventurosa al tramonto sul colle di Sant’Ignazio è in programma sabato 16 giugno con la possibilità di far visita alla bella fortezza settecentesca e ai sotterranei della città. Raduno alle 18,30 davanti alla ex Caserma e alla spiaggia in viale Calamosca, tra i sotterranei e la fortezza Settecentesca di Sant’Ignazio. Sarà un tragitto semplice e avventuroso di 2 ore che in modo salutare consentirà ai più di risalire, partendo dalla spiaggia, la collina che ospita il Faro e la Torre dei Segnali, le batterie contraeree e i sentieri sterrati sulle orme degli antichi, che immettono nei passaggi sotterranei e in altri luoghi della memoria. Info: 3398001616.

Ai partecipanti è raccomandata una fonte di luce individuale, abbigliamento comodo e pratico e scarpe adatte alla montagna, meglio se da trekking.