Cagliari, sabato prende il via il VII Festival degli strumenti antichi

Con un concerto dal titolo “I solisti del festival” sabato 27 ottobre a Cagliari prende il via il VII Festival degli strumenti antichi, organizzato dalla sezione interdipartimentale di Musica antica del conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina”. L’edizione di quest’anno sarà dedicata a Ferruccio Garau, presidente dell’associazione Echi lontani scomparso nei giorni scorsi, che per quasi trent’anni ha contribuito in modo impareggiabile e impagabile alla divulgazione della musica antica eseguita su strumenti originali.

Il concerto di sabato è in programma alle 21 nella Chiesa di San Michele in Stampace ed è dedicato alle nuove realtà che negli anni si sono formate all’interno del Festival attraverso laboratori, seminari, masterclass. Brani di Bach e Monteverdi saranno eseguiti da Attilio Motzo, Maria Ganga e Geronimo Fais accompagnati dagli elementi del Bizzarria Ensemble, gruppo strumentale nato in seno al Dipartimento e diventato una stabile realtà.

Il giorno prima (26 novembre) l’appuntamento è invece con la prima delle due conferenze previste nel cartellone del festival: alle 18,30 nell’aula magna del Conservatorio di Cagliari il musicologo Roberto Milleddu parlerà di “Musica nelle cattedrali sarde tra Medioevo ed Età moderna”.

Domenica 28 ottobre alle 20, nella splendida cornice della Chiesa della Purissima, arriva il secondo concerto. Protagonisti saranno Fabrizio Marchionni (organo) e Maria Chiara Piras (contralto) che affronteranno brani di Vivaldi, Zipoli e Händel.

Il 3 e 4 novembre alle 21 si torna nella Chiesa di San Michele per i due concerti conclusivi: il primo interamente dedicato alle sonate per violoncello e basso continuo con Andrea Pettinau e Nicoletta Pintor al violoncello e Fernando De Luca al clavicembalo. Le opere eseguite sono state composte dallo stesso De Luca, nella figura di Falerno Ducande, personaggio arcadico.

L’ultimo concerto è dedicato invece al più famoso dei figli del grande Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel. In programma quattro sonate per clavicembalo eseguite ancora daFernando De Luca.

Ultima modifica: 23 ottobre 2018