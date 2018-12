Cagliari, rubata l’auto a una studentessa universitaria: “Ridatemela, mi serve per andare alle lezioni”

Furto d’auto a Cagliari, in via Vittorio Veneto. Una Fiat Panda 1.3 grigia è stata “aperta” e i ladri l’hanno fatta scomparire chissà dove. Ecco l’appello della sua proprietaria, la 23enne Eleonora Pisu: “L’auto dispone di imperiali e ha un piccolo pezzo di nastro adesivo nel paraurti posteriore destro. Ero in città e stavo raggiungendo l’auto quando l’hanno rubata proprio sotto i miei occhi, l’ho vista svoltare in direzione viale Sant’Avendrace. Mi serve per raggiungere l’Università, vivo in provincia di Oristano e ogni giorno devo fare molti chilometri per poter studiare. Se la vedete chiamatemi, il mio numero di cellulare è +39.346.3646156”,

Ultima modifica: 7 dicembre 2018