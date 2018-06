Cagliari, rubano vestiti e poi fuggono: presi dopo rocambolesco inseguimento

Ieri pomeriggio hanno notato nel viale Largo Carlo Felice un ragazzo e una ragazza che fuggivano a piedi inseguiti da altri due giovani e un carabiniere. Secondo quanto riportato dagli agenti della Municipale, che hanno cercato di fermarli, i due sono invece saliti su una Renault Modus e partiti a tutta velocità verso piazza Yenne. Si è dato così il via a un inseguimento per le vie del centro storico, gli agenti sono riusciti a fermarli nel viale Buoncammino. Nell’auto nascondevano alcuni capi di abbigliamento da donna con ancora le targhette corrispondenti ai capi sottratti. Dopo ulteriori accertamenti e varie testimonianze, sono finiti in manette Davide Troncone, 28 anni, e Rossana Cau, di 30, entrambi di Lanusei ma residenti a Cagliari. Questa mattina si è tenuto il processo con il rito per direttissima. L’udienza è stata rinviata al 5 luglio.

Ultima modifica: 4 giugno 2018