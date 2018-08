Cagliari, ruba mille euro di generi alimentari e alcool da Auchan: arrestato un cagliaritano

Arrestato dai carabinieri della stazione cc di Cagliari Sant’Avendrace un cagliaritano residente a Decimoputzu, classe 1970, per furto presso l’Auchan di Santa Gilla. Alle ore 19 di oggi, introdottosi all’interno del centro commerciale, l’uomo si è impossessato di generi alimentari di vario genere e bevande alcoliche per un totale di quasi mille euro, per poi recarsi verso le casse fai da te “cassa amica”, dove furtivamente aveva oltrepassato la barriera senza pagare il corrispettivo. Gli atteggiamenti sospetti hanno convinto il personale preposto alla sicurezza a bloccarlo

Subito sono intervenuti anche i militari lì impiegati per un servizio di pattuglia che hanno immobilizzato l’uomo e restituito quanto rubato al centro commerciale. L’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si svolgerà domani.

Ultima modifica: 27 agosto 2018