Cagliari, ruba in profumeria e prende a pugni una cassiera: 41enne in manette

Ha preso dagli scaffali del negozio “Kiko” vari profumi e cosmetici dal centro commerciale Auchan di Santa Gilla e ha provato a raggiungere l’uscita senza pagare. Ma una cagliaritana di 41 anni, però, non aveva fatto i conti con lo sguardo attentissimo di una commessa: la lavoratrice ha cercato di bloccarla per non farla scappare, e per tutta risposta ha ricevuto un pugno. Qualcuno, a quel punto, ha fatto scattare l’allarme, chiamando il 112.

I carabinieri sono riusciti a bloccare la ladra, che è finita agli arresti domiciliari.

Ultima modifica: 3 ottobre 2018