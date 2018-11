Cagliari, “rotatoria-caos e traffico in tilt in piazza Costituzione. Sindaco metti 2 vigili”

di Ennio Neri

“Basta caos in piazza Costituzione”. Con l’addio al semaforo e la sistemazione nuova rotatoria in piazza Costituzione il traffico va in tilt. Soprattutto in questo periodo di shopping natalizio, con via Manno e via Garibaldi più affollate del solito, le auto che salgono da viale Regina Margherita e quelle che scendono da viale Regina Elena intercettano il via vai sulle strisce pedonali di piazza Costituzione bloccando la viabilità.

L’accusa è del segretario cittadino Psd’Az Gianni Chessa che chiede all’amministrazione e al sindaco Zedda “di presidiare piazza Costituzione con due agenti della municipale almeno nel periodo delle festività per decongestionare il traffico nella zona”.

Ultima modifica: 29 novembre 2018