Ancora un volo dell’aeronautica militare dall’Isola per salvare un neonato in imminente pericolo di vita. E’ decollato questa mattina dall’aeroporto di Cagliari Elmas verso l’ospedale pediatrico Bambino di Gesù di Roma un Falcon 50 del 31° Stormo dell’ Aeronautica Militare per il trasporto sanitario urgente. Il piccolo è stato affidato alle cure dell’equipe medica.

Ultima modifica: 16 novembre 2018