Paura sul volo Cagliari-Roma, Romina Mura: “Aereo colpito da un fulmine”

“Viaggio per Roma piuttosto movimentato. Compreso di fulmine che ha beccato nostro aereo”. È il post di Romina Mura, deputato Pd, a bordo del volo Cagliari-Roma delle 12 (partito con un’ora di ritardo) che ha raccontato i momenti concitati vissuti durante il viaggio. Nessun ferito, solo tanta paura.

“Non so in che termini il fulmine abbia interagito con aereo”, ha raccontato la Mura, “abbiamo visto una luce improvvisa e avvertito uno scoppio durante il volo. E poi si sono accese luci di emergenza. Tutto ciò durante un momento di turbolenza forte. Sono stati 5 minuti di paura”. L’equipaggio non avrebbe detto nulla ai passeggeri.

Ultima modifica: 20 novembre 2018