Cagliari, rivoluzione trasporti per l’estate: 3 pullman per il Poetto e sei linee notturne

CTM comunica alla clientela che anche quest’anno, al fine di migliorare i servizi nell’area cittadina, il servizio prosegue con gli orari invernali fino al 30 Giugno 2018 compreso. Il servizio estivo sarà attivato dal 1 luglio 2018. Gli orari e le frequenze sono disponibili sul sito internet www.ctmcagliari.it, tramite l’applicativo busfinder per iOS, Android e Windows Phone o contattando il numero verde gratuito 800.078.870 (disponibile tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30 con informazioni in italiano, inglese).

Tenuto conto della domanda di trasporto e in concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico, a partire da domenica 10 giugno il servizio CTM sarĂ potenziato con: – Il prolungamento della linea 5ZEeus tutti i giorni fino al Poetto (Ospedale Marino). – Il prolungamento notturno tutti i giorni delle linee 1-9-30-30R-M-PF. – l’attivazione della linea 3P tutti i giorni verso il Poetto (stabilimento Ottagono). – L’attivazione della linea Poetto Express tutti i sabati e le domeniche fino al Poetto (Bussola). – Il rafforzamento delle linee PF e PQ (frequenza media di 23 minuti per il PF e 30 minuti per il PQ).

– Le linee 40 e 41 avranno una frequenza media di 20 minuti. Per la linea 41 la prima corsa sarĂ alle 5.16 e l’ultima alle 22.55. – La linea QS migliorerĂ la frequenza passando dagli attuali 60 minuti a 15 minuti fra le 7.00 e le 14.00 ed a 20 minuti dalle 14.00 alle 22.00. Viene SOSPESA la linea QSB. – La linea 1Q (Via Brigata Sassari-Terramala) nei giorni feriali avrĂ una frequenza di 30 minuti e nei giorni festivi di 40 minuti. – La linea University Express proseguirĂ il servizio invernale dal lunedì al venerdì. Il sabato il servizio si interromperĂ dalle ore 15.00 alle 18.00. – L’attivazione della linea 11 da via Fracastoro a Calamosca il sabato e domenica. – La linea 29 effettuerĂ SOLO il servizio da San Benedetto al Policlinico e viceversa. Il SABATO effettuerĂ l’ultima corsa da San Benedetto alle ore 15.30. – Prolungamento del servizio della linea 8 da Giorgino al Policlinico, tutte le corse, la domenica e festivi con frequenza di 30 minuti.

PROLUNGAMENTO NOTTURNO DELLE LINEE 1-9-30-30R-M-PF

Per andare incontro alla richiesta di prolungamento di alcune linee nel periodo estivo, l’orario di servizio delle linee 1, 9, 30, 30R, M e PF è esteso tutti i giorni: Linea 1 Ultima partenza da F. Gioia e ultima partenza da Ospedale Brotzu 00.30. Linea 9 Ultima partenza da piazza Matteotti 00.05. Linea 30 e 30R Ultima partenza da piazza Matteotti 00.30. Linea M Ultima partenza da piazza Matteotti 00.30. Linea PF Ultima partenza da piazza Matteotti 00.30

SERVIZIO DELLE LINEE PER IL POETTO

LINEA 3P La linea 3P, che ha il seguente percorso: piazza Giovanni XXIII – piazza Michelangelo – via Scano – viale Poetto da dove prosegue diretto, senza fermarsi, verso lungomare Poetto – Stabilimento Ottagono, effettuerà un servizio giornaliero compresi sabato e festivi dalle ore 07.40 (prima corsa di andata) alle ore 20.00 (ultima corsa di ritorno). Frequenza ogni 13 minuti. La linea 3P non effettua: le fermate comprese tra viale Poetto/Ponte Vittorio e Marina Piccola, in direzione Poetto; le fermate comprese tra via Gorgona e viale Poetto/via Tramontana, in direzione piazza Giovanni XXIII.

LINEA 5ZEeus arriva fino al Poetto La linea 5Zeeus, che ha il seguente percorso: Parco San Michele – via Cornalias – via Quirra – viale Is Mirrionis – piazza D’Armi – viale Merello – via Sauro – viale Trieste – via Roma – viale Bonaria – via Milano – via Della Pineta – viale Poetto – San Bartolomeo -lungomare Poetto, Osp. Marino, sarĂ attiva tutti i giorni dalle ore 07.05 (prima corsa di andata che prolunga il percorso fino al Poetto) alle ore 23.30 (ultima corsa dall’ospedale marino). La linea effettuerĂ tutte le fermate in andata e ritorno. Frequenza ogni 10 minuti.

LINEA 11 La linea 11 sarĂ attiva tutti i sabati e domeniche del mese di giugno. Prima partenza da via Fracastoro 7:30, ultima partenza da Calamosca 20:15. Frequenza ogni 30 minuti.

LINEA POETTO EXPRESS La linea POETTO EXPRESS, che ha il seguente percorso: piazza Matteotti – via Roma – viale Diaz – viale Poetto – lungomare Poetto – Golfo di Quartu SE fino alla fermata Bussola, sarĂ attiva tutti i sabati e le domeniche dalle ore 08.00 (prima corsa di andata) alle ore 20.18 (ultima corsa di ritorno). La linea effettuerĂ tutte le fermate in andata e ritorno. Frequenza ogni 18 minuti. Sulla linea Poetto Express sono validi tutti i titoli di viaggio CTM. Non sono previsti titoli speciali.

LINEA PF A partire da lunedì 11 giugno 2018 il tratto della linea PF compreso tra Flumini e via Liri (LocalitĂ Santa Luria) diventa a chiamata. E’ necessario contattare il numero verde gratuito 800.229.988 per salire alle fermate: S.P. Villasimius (ang. via Lago di Varese) S.P. Villasimius (ang. via Lago di Alserio) Via Liri (localitĂ Santa Luria – Quartu Sant’Elena) S.P. Villasimius (ang. via dei Papaveri) S.P. Villasimius (fronte via Lago di Alserio) Flumini (ang. via San Teodoro). A bordo del bus chiedere il servizio al conducente prima della fermata Flumini (Circonvallazione). Il servizio a chiamata per via Liri/Santa Luria è attivo nei giorni feriali.

Tutte le informazioni sono disponibili attraverso il call center CTM che risponde tutti i giorni, inclusa la domenica in Italiano ed in lingua inglese al numero verde 800078870 dalle 8.30 alle 18.30.

Ultima modifica: 8 giugno 2018