Cagliari, la rivoluzione a Marina Piccola: in arrivo pergola gigante, museo del mare e mega parco

La pergola gigante all’ingresso. La metropolitana e una nuova rotatoria tra viale Poetto e lungoimare Saline. E poi il Centro velico: un grande edificio che ospiterà un ristorante e il museo del mare. E infine un parco naturale dovrà si potrà correre lungo i filari degli olivi storici.

È la rivoluzione in arrivo a Marina Piccola. Domani approda in consiglio comunale la variante urbanistica per la riqualificazione del comparto come distretto degli sport velici e nautici. Collocata all’inizio del Lungomare Poetto, Marina Piccola, filtro naturale tra il lungomare, il porto e la “Sella del diavolo”, soffre oggi di un’evidente assenza di progettualità che lascia spazio a comportamenti e usi non regolamentati. e Il Comune ha deciso di mettere mano a tutta la zona.

Oggi Marina Piccola è una porzione strategica della città ai fini della fruizione turistica, per attività sportive, del tempo libero e legate alla balneazione e alla portualità diportistica, intese anche come risorsa economica, proteggendone le riconosciute peculiarità naturalistiche.

La riqualificazione di Marina Piccola diventa dunque un importante strumento per la realizzazione del Distretto Velico di Cagliari, capace di promuovere programmi e attività formative legata agli sport velici e nautici di rilevanza non solo regionale.

Il progetto urbanistico e paesaggistico di riqualificazione di Marina piccola interviene da un lato sul riordino e riorganizzazione dell’assetto concessioni dei sodalizi e dall’altro sulla riqualificazione degli spazi pubblici di Marina Piccola realizzando inoltre nuove infrastrutture a supporto delle manifestazione veliche e a servizio del porto. Previste demolizioni, nuovi volumi e la sistemazione del porticciolo.

In piazza Arcipelaghi (accesso a marina Piccola) ci saranno interventi di smontaggio dei fabbricati prospicienti via Marina Piccola. La piazza avrà una nuova definizione architettonica e paesaggistica attraverso l’utilizzo di materiali architettonici costruttivi e di finitura impiegati per la realizzazione del nuovo Lungomare Poetto. E il clou sarà una nuova pergola gigante che diventerà la nuova Porta della Piazza Arcipelaghi e del Lungomare Poetto. Prevista la realizzazione di una pista ciclabile e per runner che consente di connettere direttamente gli spazi del lungomare con il “Parco Sella del diavolo”.

Nel Lungomare Marina Piccola verrà realizzata una tensostruttura per la copertura temporanea dell’anfiteatro all’aperto. E l’altro fiore all’occhiello del progetto sarà il Centro velico “una nuova infrastruttura pubblica destinata ad ospitare spazi a completamento e integrazione dell’offerta di servizio del Distretto Velico e nautico di Marina Piccola (sala meeting/riunioni; sale giuria, segreteria, ufficio stampa, palestra, ospitalità diurna, presidio pronto soccorso, aule didattiche, attività di ristorazione, attività commerciali (p.e.: libreria specializzata sugli sport del mare), attività culturali (quali es.: centro museale sulla conoscenza del mare) o altre funzioni per l’esercizio delle quali si rende necessario definire un apposito Piano di Gestione del Distretto Velico)”.

Il nuovo spazio, ottenuto con l’arretramento delle attuali recinzioni dei sodalizi e la demolizione dei volumi precari esistenti, si deve configurare infatti come naturale raccordo tra Piazza Arcipelaghi e il Lungomare Marina Piccola. La Realizzazione del Distretto velico “Città della vela” è prevista come progetto pubblico da attuare attraverso una procedura di concorso d’idee / progettazione o progetto di finanza o di concessione. Verrà riposizionato il punto di ristoro.

Area eventi e attrezzature per il Parco. Si prevede la salvaguardia e rafforzamento dei filari di olivi storici, come sistema di percorsi da recuperare e connettere con gli altri percorsi presenti nell’Ambito e con il Colle S’Elia, la realizzazione dei percorsi ciclo – pedonali e di strutture temporanee attrezza adatte ad ospitare attività per il tempo libero e di supporto al Parco sportivo e naturale ed una stazione bike sharing.

Parcheggi. Conferma della configurazione attuale del settore est dei parcheggi, lato Lungomare Marina Piccola (circa 100 posti auto e 82 stalli per ciclomotori) e riordino del settore centrale (per circa 118 posti auto) delimitato a ovest dalla connessione ciclopedonale fra piazza Arcipelaghi e nuovo Spazio Eventi. Riqualificazione del settore ovest per ampliamento parcheggi (sterrato circa 338 posti auto) anche con inserimento di funzioni di servizi al cittadino (strutture di supporto alle attività sportive).

Realizzazione di un giardino terrazzato e di una struttura tecnologica di alimentazione della metropolitana. Previsto anche il recupero e rafforzamento dei viali alberati storici (olivi), anche con rimodulazioni dei parcheggi esistenti.

Parco naturale e sportivo. Il primo intervento realizza dunque la creazione di un parco naturale e sportivo, fruibile attraverso sentieri in terra battuta attrezzati come percorsi vita e fitness immersi nelle macchie di vegetazione.

Viabilità di scorrimento. Il tratto di viabilità di scorrimento veloce che interessa Marian Piccola (curva tra viale Poetto e viale Lungo Saline) sarà ridisegnato con l’inserimento di una nuova rotatoria. L’ingresso da Cagliari al litorale Poetto acquista in questo modo la sua reale valenza urbana strategica di snodo tra il porticciolo di Marina Piccola e gli itinerari del Parco Molentargius e Sella del diavolo. L’intervento inoltre si inserisce nel programma di eliminazione di semafori e di snellimento del traffico veicolare cittadino e contribuirà a garantire le migliori condizioni di flusso dal Margine Rosso alla via Roma.

