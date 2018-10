Cagliari, no del Comune al ristorante di Pomata: niente tavolini all’aperto

No del Comune al ristorante del noto chef stellato: niente tavolini all’aperto su viale Regina Margherita per Luigi Pomata. Tutto per una bega burocratica. Il ristorante “Luigi Pomata” ha presentato un’istanza per l’ottenimento del rinnovo della concessione di suolo pubblico per gli spazi di ristoro all’aperto per il 2019, per il posizionamento di tavolini e sedie in viale Regina Margherita.

Ma gli uffici affermano di aver rilasciato, in passato, la concessione solo per l’anno 2016. Concessione che non è stata rinnovata per gli anni successivi (2017 e 2018) e che quindi risulta scaduta e non rinnovabile. Così da via Roma hanno rigettato l’istanza

“Posto che l’ultima concessione rilasciata in ordine temporale si riferiva al 2016 ed è giunta a naturale scadenza il 31 dicembre 2016”, scrive l’amministrazione, “ritenuto… che non sia possibile procedere al rinnovo per l’annualità 2019 di una concessione di suolo pubblico non rilasciata per l’anno 2018; rilevato, pertanto, che l’istanza…non può essere istruita e pertanto viene, con il presente provvedimento, dichiarata improcedibile”.

Ultima modifica: 16 ottobre 2018