Cagliari, riparato il giunto sull’Asse Mediano: riaperta la rampa d’uscita di via Dei Valenzani

Finalmente buone notizie per gli automobilisti cagliaritani. Concluso l’intervento sul giunto di dilatazione danneggiato, è stata riaperta ieri notte (tra sabato e domenica) la rampa dell’Asse Mediano che consente l’uscita verso via Dei Valenzani. “Durante la settimana, – fanno sapere dal comune – condizioni meteo permettendo, sarà eseguito l’intervento di sostituzione del guard rail danneggiato, per cui è necessario un temporaneo restringimento della carreggiata.”

Ultima modifica: 7 ottobre 2018