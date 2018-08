Cagliari, rifiuti non differenziati: scattano le multe della Municipale

Proseguono i controlli della Polizia Municipale sul corretto conferimento dei rifiuti. Scattano le prime sanzioni nella zona di viale Elmas, via del Fangario e via Dolcetta per il conferimento di rifiuti extracomunali da parte di cittadini non residenti in cittĂ Â e di rifiuti non conformi al contenitore, ovvero non differenziati. I trasgressori dovranno pagare una sanzione di 167 euro.

Gli agenti della municipale fanno sapere che i controlli proseguiranno costantemente con intensificazione dei servizi nelle arterie di accesso alla città dove il fenomeno del conferimento extracomunale è purtroppo risultato maggiormente praticato.

Ultima modifica: 30 agosto 2018