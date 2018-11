Cagliari, rifiuti in via Malfidano. La nonnina “reporter”: “Qui pullula di merdone anche..”. Una nonnina “reporter” realizza il video da Is Mirrionis e lo manda a Casteddu Online: “Guardate una settimana dopo i rifiuti in strada…la zona pullula anche di grossi topi”. La situazione in strada è di degrado assoluto, altro che raccolta porta a porta..e i cittadini spediscono i loro video di protesta al nostro giornale. Lucia Pitianti ha raccontato così la disperazione dei genitori. “Zedda, intervieni o stai pensando alla prossima campagna elettorale?”, tante le segnalazioni dal quartiere popolare.

Ultima modifica: 3 novembre 2018