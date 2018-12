Diciannove dicembre 2017-diciannove dicembre 2018: il primo compleanno di piazza Garibaldi è all’insegna di un degrado abbastanza visibile. Immacolate le mura – le telecamere piazzate dal Comune funzionano come deterrente per i vandali – il problema è, invece, a “quota zero”. Il verde delle aiuole sembra essere solo un lontano ricordo, al posto dei ciuffi d’erba trovano spazio rifiuti e cartacce. Il costo dell’operazione è stato di 1,2 milioni di euro.

E, proprio ai piedi della facciata della storica scuola Riva, da mesi non c’è più nemmeno l’ombra di un operaio nel “sotterraneo” che deve essere utilizzato come bagno pubblico. Cinque maxi teli bianchi poggiati su una lunga recinzione coprono la visuale, ma basta affacciarsi su uno dei due lati per scoprire un immondezzaio a cielo aperto. E i commercianti della zona sono imbufaliti. Cagliari Online ha raccolto le loro testimonianze, è possibile leggerle nel corso delle prossime ore sul nostro sito www.castedduonline.it

Ultima modifica: 19 dicembre 2018